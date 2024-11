Tedesco geeft verklaring waarom onder andere Mika Godts en Killian Sardella niet zijn opgeroepen: ook waarom Joaquin Seys wel

Bondscoach Domenico Tedesco heeft alweer een paar opvallende keuzes gemaakt. Heel de week werd er al gesproken over Killian Sardella en Mika Godts, maar geen van beiden zit in de selectie. Wel aanwezig: Joaquim Seys.

Joaquin Seys lag duidelijk in de weegschaal met Killian Sardella, maar die laatste is een vaste basisspeler bij de beloften, die twee belangrijke kwalificatiewedstrijden voor het EK spelen tegen Tsjechië. "Dat heeft inderdaad meegespeeld", gaf de bondscoach toe.

"We willen dat de beloften alle kans krijgen om zich te kwalificeren." Dat de man-in-vorm van Ajax, Mika Godts, er niet bij is, was ook wel een kleine verrassing. “Het is belangrijk dat jonge spelers als Godts eerst die stap naar de U21 maken, net als Arthur Vermeeren, die steeds belangrijker wordt bij Leipzig en nu ook bij de beloften belangrijk is. Voor Godts is het goed om nu geen stappen over te slaan.”

Over de selectie van Seys zal er weinig discussie zijn. De rechtsback met de linkse voet deed het enorm goed de laatste matchen, vooral in de Champions League. “Seys is een linksbenige full-back die zowel op links als op rechts kan spelen. Hij is opgeroepen als rechtsback, om die positie samen met Maxim De Cuyper in te vullen."

Lavia zijn terugkeer is indrukwekkend

"Bij Club Brugge laat hij zien dat hij het hoogste niveau aankan, ondanks de zware belasting. Het heeft altijd voor- en nadelen om een linksvoetige speler op rechts te zetten; Seys neigt bij zijn eerste aanraking om naar binnen te gaan, maar dat kan in ons spel goed werken.”

Ook over de terugkeer van Romeo Lavia was Tedesco enthousiast. “Lavia heeft het de afgelopen tijd zwaar gehad, maar de manier waarop hij is teruggekomen, is indrukwekkend. Zijn rol bij Chelsea, gekoppeld aan zijn verleden, toont zijn groei. Hij laat in de laatste vier wedstrijden een stijgende lijn zien.”

Ten slotte besprak Tedesco ook de terugkeer van Al-Dakhil, die recent verschillende wedstrijden voor de U23 van Stuttgart speelde. “Hij heeft ons goede indrukken nagelaten, iedereen spreekt positief over hem. Hij is belangrijk voor ons en heeft, in onze ogen, heel veel potentieel.”