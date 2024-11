Tedesco schuift zware uitspraken en kritiek Romelu Lukaku makkelijk opzij: "Vind ik niet belangrijk"

Romelu Lukaku is er opnieuw bij. De vorige interlandperiode gaf hij nog forfait, maar nu is hij volgens de bondscoach opnieuw gemotiveerd om de Rode Duivels te helpen. Al zullen de uitspraken die hij deed in de podcast van Friends of Sports en Koolcast nog wel even nazinderen.

Romelu Lukaku benadrukte daarin onlangs nog eens zijn oproep om te strijden voor prijzen. Lukaku merkte op dat de spelers van deze generatie zichzelf moeten pushen om prijzen na te jagen, omdat velen dat niet gewend zijn bij hun club. “Het is een krachtig signaal van Romelu dat hij er opnieuw wil bij zijn", zegt Tedesco. “We hebben niet specifiek over zijn kritiek gesproken, maar ik waardeer zijn mentaliteit en openheid. Onze relatie is sterk en hecht; ik vertrouw op wat hij rechtstreeks tegen mij zegt, niet wat hij tegen anderen zegt. Zo bouw je vertrouwen op. Wat hij publiek zegt, vind ik minder belangrijk.” Lukaku moest niet overtuigd worden Lukaku zal de leider en kapitein zijn deze interlandperiode. Dat wil zeggen dat hij de lat hoog zal leggen. "Ik heb niet met hem moeten praten om hem te overtuigen. Ik heb trouwens nog nooit een speler moeten overtuigen om naar hier te komen. Zijn statistieken bij Napoli zijn fantastisch, ondanks een slechte voorbereiding. En dat ze hem bij zo'n topclub alles laten spelen, zegt veel." Over het algemene niveau en de mentaliteit binnen het team, wat Lukaku aanhaalde, heeft Tedesco een nuchtere kijk. “Iedere speler heeft zijn eigen karakter en doelstellingen. Sommigen spelen om een nationale titel te winnen, zoals Arne Engels met Celtic, en voor anderen ligt dat anders." "Het is dus niet realistisch om één regel of verwachting op iedereen te plakken. Maar ik benadruk wel dat ze zichzelf moeten blijven pushen, want dat is de enige manier om op een hoog niveau te blijven spelen. Het is een natuurlijke manier van doen, en een absolute noodzaak als we echt willen meespelen voor prijzen.” Tielemans speelt dit weekend, maar... is geblesseerd Er ontbreken ook enkele spelers. De belangrijkste is Youri Tielemans, die blijkbaar al sinds de match tegen Frankrijk met een knieprobleem sukkelt. “Youri Tielemans speelt dit weekend nog, maar hij kampt al een tijd met knieproblemen die alleen maar erger worden", legt Tedesco uit. “Na deze wedstrijd heeft hij twee weken rust nodig en besloot daarom om nu niet opgeroepen te worden.”