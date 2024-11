Carlo Ancelotti moeit zich in discussie rond Kylian Mbappé en slaat terug naar Franse media

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kylian Mbappé heeft een moeizame start bij Real Madrid, en hoewel hij zeker niet slecht presteert, blijft het indrukwekkende spel waar fans op hoopten voorlopig uit.

Zijn nieuwe coach, Carlo Ancelotti, kwam dit weekend voor de Franse sterspeler op. In reactie op de recente kritiek verklaarde Ancelotti in een interview dat Mbappé juist geen groot ego heeft. "Een groot ego? Nee, helemaal niet. Hij heeft juist géén ego", benadrukte de coach, die zijn speler publiekelijk wilde ondersteunen.

De situatie rond Mbappé kreeg afgelopen week extra lading toen Didier Deschamps, de Franse bondscoach, besloot hem niet op te roepen voor de Nations League-duels.

Deschamps liet in een cryptische verklaring weten dat hij "verschillende gesprekken" met Mbappé had gevoerd en deze beslissing het beste vond voor de situatie, zonder verder uit te weiden. De Franse en Spaanse pers speculeerden snel dat Mbappés ego mogelijk een rol speelde in deze keuze.

Ancelotti weerlegde deze speculaties en gaf aan dat Mbappé zich juist uitstekend heeft aangepast binnen het team van Real Madrid. "Hij heeft zich hier meteen goed aangepast aan zijn ploeggenoten", verklaarde de coach. "Hij bouwde goede relaties met zijn team op en kwam bij ons aan als een enthousiaste speler", aldus Ancelotti, die de samenwerking binnen het team roemt.

Ondanks een bescheiden aantal van acht doelpunten in zijn eerste maanden bij Real, blijft Ancelotti overtuigd van Mbappés potentieel. Hij verwacht dat de sterspeler zijn draai nog zal vinden en hoopt dat de steun van het team en de staf Mbappé zal helpen om zich verder te ontwikkelen en zijn beste spel te laten zien in Madrid.