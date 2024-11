Club Brugge-speler moet enorm gaan opletten: "Als Club 18 miljoen voor hem krijgt, zal het al heel blij zijn"

Club Brugge won afgelopen woensdag met 1-0 van Aston Villa in de Champions League. Bij blauw-zwart speelde Skov Olsen andermaal een onzichtbare wedstrijd. Is dit het seizoen te veel in Brugge voor de Deen?

Franky Van der Elst is van mening dat Skov Olsen meer geschikt is voor een middenmoter in een topcompetitie, in plaats van een topclub. Hoewel hij het nog steeds een interessante speler vindt, gelooft hij niet dat de Deen het verschil zal maken op het hoogste niveau.

Hoewel Van der Elst het talent van Skov Olsen niet in twijfel trekt, heeft hij gemengde gevoelens over zijn prestaties. De aanvaller beschikt over een geweldige linker en kan het verschil maken, zoals blijkt uit zijn indrukwekkende cijfers van het vorige seizoen.

Toch blijft de vraag of hij dat talent consistent kan benutten. Zijn nonchalante houding en gebrek aan interesse kunnen de frustratie van zijn trainers en supporters vergroten, ook al lijkt dit niet uit slechte wil te komen.

Wat betreft een mogelijke transfer denkt Van der Elst dat de kans groot is dat Skov Olsen volgend seizoen vertrekt. Zijn contract loopt af in 2026, en gezien zijn inconsistente prestaties is het onwaarschijnlijk dat hij een nieuw contract bij Club Brugge zal tekenen.

“Als Club 18 miljoen voor hem krijgt, gaat het heel blij zijn”, zegt Van der Elst in Het Nieuwsblad. Die 18 miljoen is momenteel de marktwaarde van de Deen volgens Transfermarkt.