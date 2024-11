Tedesco moet enorme domper verwerken: Rode Duivel kampt met serieuze problemen en is twijfelachtig voor Nations League-wedstrijden

Charles De Ketelaere ontbreekt deze zondag in de selectie van Atalanta voor de competitiewedstrijd tegen Udinese. De Belgische aanvaller kampt volgens Sky Sport met een lichte blessure aan zijn linkerhamstring.

Sky Sport meldt dat de 22-jarige aanvaller last heeft van een hamstringblessure in zijn linkerbeen. Het zou gaan om een blessure van lage graad, maar meer details zijn er momenteel niet.

Of het om een verrekking of een kleine scheur gaat, is nog onduidelijk. Hamstringklachten kunnen variëren van kortdurende blessures tot langdurige afwezigheid, afhankelijk van de ernst. De medische staf van Atalanta houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

Zorgen voor Tedesco?

Voor bondscoach Domenico Tedesco is de blessure van De Ketelaere een tegenslag. De Ketelaere werd geselecteerd voor de komende interlands van België in de Nations League, waarin de Rode Duivels het opnemen tegen Italië en Israël.

Na zijn overstap van AC Milan heeft de jonge Rode Duivel zich in de basis weten te spelen bij Atalanta. Vorig seizoen won hij met de Italiaanse club nog de Europa League.

Dit seizoen kwam De Ketelaere al zestien keer in actie voor Atalanta, waarin hij twee keer wist te scoren. Bij de Rode Duivels wist hij ook twee keer te scoren in twintig interlands. Het is dus afwachten hoe ernstig de blessure is bij CDK.