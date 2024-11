Union, Gent, Antwerp of toch Anderlecht? Vanhaezebrouck zegt wie de grote winnaar van het weekend is

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het was een bijzonder weekend in de Jupiler Pro League. Er werd vlot gescoord, maar niet alle topploegen sloten af met een overwinning.

Een overwinning pakken vlak voor de interlandbreak, dat wil elke coach wel. Er werd bijzonder vlot gescoord in de Jupiler Pro League, ook door enkele topploegen uit de competitie.

Zo pakte Anderlecht met een 0-5 uit op Cercle. “Een straffe 0-5-zege, zeker omdat Cercle de hele eerste helft de betere ploeg was. Door vanuit het niks te scoren kwam Anderlecht echter in de match”, klinkt het bij Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Goed gedaan van Anderlecht, maar volgens de analist is paarswit toch niet de grote winnaar van het afgelopen weekend. “Het was superefficiënt en hoewel iedereen naar Dolberg kijkt vanwege zijn hattrick vond ik vooral Stroeykens weer heel goed spelen.”

“In woelige tijden is Anderlecht zo ineens een van de winnaars van het weekend, maar de grote winnaar vind ik toch Antwerp, dat met een superjonge ploeg en een bang hartje naar Kortrijk trok, maar – met medewerking van een te voorzichtig KVK – de drie punten pakte en opnieuw tweede is.”

Straks keren er nog een reeks geblesseerden terug bij The Great Old. “Dat gaat een heel goeie ploeg zijn, en het heeft net als Genk het voordeel van geen Europees te spelen. Ondanks de rare resultaten op deze speeldag blijft dat een groot voordeel.”