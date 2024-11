Wat dreef Romelu Lukaku om terug te keren bij de nationale ploeg?

Romelu Lukaku zit terug in de selectie van Domenico Tedesco voor de komende wedstrijden in de Nations League. Dit nadat hij onlangs vertelde niet meer "het vuur" te voelen voor de nationale ploeg.

Er was de laatste tijd heel wat te doen om Romelu Lukaku bij de nationale ploeg. De vorige interlands was hij er niet bij. Hij had toen besloten om zich te concentreren op zijn conditie. Bovendien had hij gezegd dat hij niet meer "het vuur" in zich had wanneer hij speelde met de Rode Duivels.

De vraag rijst nu, met welke rol zal Romelu Lukaku terugkeren bij de Rode Duivels? Op de radio bij Complètement Foot twijfelt Alexandre Teklak in ieder geval niet aan zijn motivatie.

"Ik dacht dat hij niet meteen zou terugkomen, temeer omdat Tedesco vaag was gebleven over zijn afwezigheid. Romelu wist zelf niet waar hij stond. Is zijn terugkeer gekoppeld aan het feit dat we tegen Italië spelen? Ik heb daar wel over nagedacht. Wat zeker is, is dat hij het nationale team mist en vice versa."

Teklak heeft vervolgens een vrij sterke vergelijking durven maken. "Romelu Lukaku zal de rol vervullen die Thierry Henry had onder Martinez. Henry was niet zozeer aanwezig om over tactiek te praten, maar vooral om legitimiteit uit te stralen, zeker naar de jongere spelers toe."

"Het is opmerkelijk dat iemand als Jérémy Doku op zijn leeftijd al zoveel leiderschap toont. Lukaku is dan ook onmisbaar, en het is belangrijk dat de jonge spelers van hem leren", besluit hij. Zou dit de reden zijn dat hij is teruggekeerd?