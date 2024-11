Drie jaar geleden uitgefloten door de Anderlecht-supporters, vandaag geliefd en Rode Duivel: Killian Sardella kan ervan genieten

Er waren destijds maar weinigen die durfden te wedden dat Killian Sardella ooit Rode Duivel zou worden. Maar hier is hij nu, en hij kan ervan genieten.

Terugblik: eerste wedstrijd van het seizoen 2021-2022, Anderlecht-Union. Na twee seizoenen waarin hij afwisselend goed en slecht presteerde, staat Killian Sardella in de basis en begaat hij meteen een fout tegen USG. Het vertrouwen van de jonge verdediger stort in, hij maakt de ene fout na de andere. Het publiek, dat nooit echt fan van hem is geweest, overlaadt hem met fluitconcerten en boegeroep.

Resultaat: bij de rust haalt Vincent Kompany hem eraf. Hij, die in Sardella geloofde sinds het begin van zijn project, zal hem bijna niet meer laten spelen dat seizoen. Twee wedstrijden tegen het bescheiden KF Laçi in de Europese play-offs, een terugkeer in de selectie in november voor een 2-0 nederlaag tegen Antwerp en 10 minuten in de beker tegen de RAAL, dat was het tot aan de wintermercato.

Gered door zijn veelzijdigheid

Tijdens deze transferperiode werd wellicht de toekomst van Killian Sardella beslist. Er werd namelijk lang gedacht dat hij op huurbasis zou vertrekken, zoals zoveel jonge spelers van het Kompany-tijdperk die nooit terugkwamen via de grote poort (Nayel Mehssatou, bijvoorbeeld, verliet Anderlecht in de winter 2022 voor Kortrijk).

Het is zijn veelzijdigheid die Sardella redt, aangezien het vertrek van Harwood-Bellis Kompany enigszins hulpeloos achterlaat in het centrum van de verdediging. Deze 'kwaliteit', die lange tijd de vloek was van 'Kiki', die moeilijk een juiste positie kon vinden en van links naar rechts gesleept werd, stelt hem in staat om te blijven.

Bedankt Riemer

Toch wordt het daarna niet eenvoudiger: Sardella speelt niet veel meer de rest van het seizoen. Het vertrek van Kompany verandert niets: Felice Mazzù, van wie werd gedacht dat het systeem beter zou passen bij de jonge verdediger (toen vooral gezien als centrale verdediger), laat hem niet meer spelen. Het ontslag van Mazzù en de komst van Brian Riemer zijn nodig om de zaken te veranderen, deze keer voor goed.

Toch is er soms nog wel wat onzekerheid: Sardella speelt als linksback, bij gebrek aan beter, en imponeert, maar zijn trainer, die dol op hem is, voorspelt hem geen carrière... als back. "We weten dat Killian niet bestemd is voor een carrière op de positie van back. In de toekomst zal hij perfect passen in een driemansverdediging", verklaarde Brian Riemer in februari 2023.

Uiteindelijk moet de Deen toegeven dat hij ongelijk had: Killian Sardella sluit het seizoen sterk af met twee assists in de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie. Hij begint 2023-2024 op dezelfde manier, tot zijn coach in december 2023 zegt: "Hij is een van de beste backs van onze competitie." Alleen dwazen veranderen niet van gedachten.

Die zin geldt ook voor het publiek van RSC Anderlecht. "Fluitconcerten horen bij het voetbal, maar het was mijn familie die werd gekwetst", legde Sardella uit bij La Dernière Heure nadat hij twee jaar eerder werd uitgefloten.

Louis Patris, die de zomer voordien voor 3,5 miljoen euro werd aangetrokken en van wie werd gedacht dat hij Sardella naar de bank zou verwijzen, heeft het moeilijk. Killian zal dus rustig zijn plek weer innemen, het seizoen beëindigen met 6 assists en al genoemd worden bij de Rode Duivels.

En daar is hij nu. Killian Sardella, opnieuw sterk begonnen aan het seizoen en weer niet in de problemen gebracht door degene die voor concurrentie moest zorgen (Thomas Foket), is Rode Duivel.

Door een samenloop van omstandigheden en een tekort op de positie? Misschien. Is hij al een rechtsback van zeer hoog niveau geworden? Misschien niet, en misschien zal dat nooit gebeuren (bijvoorbeeld geen assists dit seizoen). Maar het lelijke eendje dat werd uitgefloten door zijn eigen publiek is ver weg. En nu kan hij genieten...