Italië of België? Adriano Bertaccini heeft zijn beslissing al genomen en doet nog opvallende belofte aan coach Mazzu

Adriano Bertaccini maakt een sterke start van het seizoen door bij Sint-Truiden. De aanvaller wil er alles aan doen om zijn progressie voort te zetten.

Als medetopscorer van de competitie, samen met Kasper Dolberg en Tolu Arokodare, werd Adriano Bertaccini geïnterviewd door La Dernière Heure. Hij begint te beseffen hoe ver hij al gekomen is.

"Anderhalf jaar geleden dacht ik niet dat ik topscorer van de Pro League zou zijn. Ik moet mijn hoofd koel houden, het zal een lange weg zijn en het belangrijkste is om gefocust te blijven op het seizoen. Ik heb nog mooie jaren voor me", legt hij uit.

De spits van STVV haalt zijn inspiratie bij de besten: hij bekent dat Filippo Inzaghi zijn eerste idool was, vooral vanwege zijn tijd bij AC Milan, de favoriete club van Bertaccini. Voor deze geboren Carolo betekent Italië veel: "Mijn familie komt uit een klein dorpje in de buurt van Bari. We hechten veel waarde aan onze roots", zegt hij.

La Squadra, de ultieme droom

Dit leidt natuurlijk tot de keuze van zijn sportieve nationaliteit. Wie zal hij vertegenwoordigen als België en Italië zich zouden melden? "Ik zou Italië kiezen. Het is mijn ultieme droom. Ik heb gehoord dat de Italiaanse federatie interesse toonde toen ik in de jeugdteams van Genk zat, maar ik heb nooit rechtstreeks contact gehad", zegt hij

In die tijd waren er ook wat contacten met Arsenal: "Mijn vader zei dat ze me volgden toen Thierry Henry verantwoordelijk was voor scouting. Mijn makelaar heeft me er ook over verteld, maar ik heb er nooit met Arsenal over gesproken. Het enige wat ik weet, is dat ik op de lijst stond van spelers die ze wilden rekruteren. Er waren jeugdwedstrijden bij Genk waarvan ik wist dat er een scout van Arsenal aanwezig was. Maar het is nooit verder gegaan", zegt hij.

Vandaag heeft Adriano Bertaccini zijn eigen pad uitgestippeld bij STVV, na doorgebroken te zijn bij Olympic Charleroi. Maar er zijn nog enkele zaken waar hij aan moet werken, één daarvan benadrukt vooral Felice Mazzu: "Mezelf beheersen. Rustig blijven, want ik word soms te snel boos. Ik heb hem beloofd dat ik dit seizoen geen gele kaart meer zal krijgen door discussies met de scheidsrechters", zegt hij.