Leko, Renard, Mannaert, ... : er is leven na Operatie Propere Handen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De benoeming van Vincent Mannaert als technisch directeur van de Belgische voetbalbond bevestigt een langzaam maar zeker ingezet proces binnen het Belgische voetbal. Er is zeker wel een leven na Operatie Propere Handen.

Vincent Mannaert is de nieuwe sportief directeur van de Belgische voetbalbond. Een benoeming die al enkele weken een publiek geheim was. Vanuit praktisch oogpunt is het begrijpelijk voor de bond: een man die zoveel succes heeft gehad bij Club Brugge, die het Belgische voetbal van binnen en van buiten kent? Die kan alleen maar een meerwaarde zijn.

Nieuwe TD

Hij vervangt Franky Vercauteren, van wie men soms niet goed begreep wat zijn rol was: de voormalige Rode Duivel straalde geen passie uit, zijn impact leek beperkt en sinds het EK 2024 leek hij sowieso de zaak helemaal te hebben laten varen. Het is moeilijk om niet te denken dat zijn uitstraling en verleden eerder een last waren voor Tedesco dan een steun, ondanks diens beweringen.

Vincent Mannaert is een manager: hij zal nooit verdacht worden van tactische of puur sportieve adviezen aan zijn bondscoach. Hij is er juist om die bondscoach te helpen zich te concentreren op het veld. Maar hij brengt ook een beladen verleden met zich mee.

Operatie Propere Handen

Inderdaad: de benoeming van Mannaert roept terechte vragen op over zijn betrokkenheid bij Operatie Propere Handen. De voormalige CEO van Club Brugge heeft een financiële schikking getroffen met justitie na schuldig te zijn bevonden aan onthullende malversaties in het kader van Footbelgate en hij heeft dus technisch gezien "zijn straf uitgezeten".

Maar de Belgische voetbalbond en Vincent Mannaert zouden ethische overeenkomsten hebben ondertekend, zodat dit verleden gezamenlijk wordt besproken. Het is de afgelopen weken niet de eerste keer dat dit soort overeenkomsten worden genoemd: Olivier Renard sloot een overeenkomst met Anderlecht enkele weken geleden, waarbij elke veroordeling na het lopende onderzoek zijn contractbeëindiging zou kunnen betekenen.

En nog meer voorbeelden?

De onschuldpresumptie gold ook voor Ivan Leko, voormalig coach van Club Brugge, die onder de schijnwerpers stond tijdens Operatie Propere Handen en beschuldigd werd van verduistering van gelden. Deze beschuldigingen hadden hem deels naar China gedreven. Lange tijd was hij persona non grata, maar daarna keerde hij terug naar Standard nadat hij luid zijn onschuld had uitgeschreeuwd.

Hetzelfde geldt voor Besnik Hasi, wiens naam ook was genoemd. Hij schittert nu bij KV Mechelen. Kortom: het Belgische voetbal lijkt besloten te hebben het hoofdstuk van Footbelgate af te sluiten en durft het aan deze bepalende figuren van onze Jupiler Pro League een nieuwe kans te geven.