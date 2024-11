Matte Smets reageert op woorden van Hein Vanhaezebrouck: "Ik wil wel als Kompany worden"

Matte Smets, de jonge verdediger van KRC Genk, is voor de tweede keer opgeroepen voor de Rode Duivels en straalde van trots. "Ik ben heel blij dat ik er opnieuw bij ben", zegt Smets enthousiast.

Voor hem is de selectie nog steeds bijzonder: “Of het al wat vertrouwder is? Het blijft een speciaal gevoel, zelfs na de tiende keer zal dat zo zijn. Je speelt tenslotte voor je land.” De selectie liet hij met spanning op zich afkomen: “Ik heb de selectie live gevolgd. Zoals iedere speler hoop ik deze keer wel op minuten", voegde hij er glimlachend aan toe.

De oproep van Smets komt niet geheel onverwacht. Hein Vanhaezebrouck noemde hem in zijn column bij Het Nieuwsblad zelfs de toekomstig beste verdediger van het land. “Hij noemde me de beste verdediger van België", vertelt Smets met een lach. “Dat is een grote benaming, maar ik probeer het beste uit mezelf te halen.”

Vanhaezebrouck vergeleek zelfs met Beckenbauer en Kompany. “Of ik het wil worden? Dat zeker. Ik ga er alles aan doen om die stap te maken. Kompany is een speler die ik als kind op tv zag. Hij was een heel goeie verdediger en mooi aan de bal. Zo'n speler wil ik ook wel worden.”

Voor Smets is zijn huidige situatie bij Genk ideaal voor zijn ontwikkeling. De verdediger voelt zich goed bij zijn club, ondanks de zware nederlaag tegen Union SG van afgelopen weekend. “Niets helpt om die nederlaag door te spoelen", vertelt Smets openhartig, “maar ik moet mijn gedachten verzetten en hier mijn best doen.”

Zijn overstap naar Genk beschouwt hij als een succes. “Ik maak veel minuten, en dat is voor mij het belangrijkste", zegt hij tevreden. Wel had hij graag zijn vriend en voormalige ploeggenoot Amine El Ouahdi erbij gezien. “We hebben er wel over gepraat, maar dat hij voor Marokko speelt, is zijn keuze. Ik zou hem er heel graag bij hebben gezien. Nu weet ik niet of het nog mogelijk is."

Een bijzonder moment voor de jonge verdediger was het ontmoeten van Romelu Lukaku, de ervaren spits en leider van de Rode Duivels. “Ik heb hem bij de eerste ontmoeting gesproken. Hij heette me welkom, vroeg hoe oud ik was en waar ik speelde. Je merkt op training dat hij de leider is. Hij coacht veel en babbelt zeker met de nieuwe spelers.”

Tenslotte kwam nog de vraag of hij liever tegen Tolu of Lukaku op training zou spelen. “Liever hij dan Tolu, want met Lukaku leer ik meer bij. Tolu ken ik al goed."