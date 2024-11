Terugkeren naar de Rode Duivels kwam nog te vroeg: "Ik was zo uitgeput dat ik het gevoel had twee marathons gelopen te hebben"

Sebastiaan Bornauw was aanwezig bij de voorbije twee bijeenkomsten van de Rode Duivels. Maar hij herstelt momenteel van een longontsteking.

Voor Sebastiaan Bornauw voelde het aanwezig zijn bij de Rode Duivels in september en oktober als een bevrijding, meer dan een jaar na zijn laatste oproep. Een beloning voor zijn goede seizoensstart bij Wolfsburg en een kans om vooruit te kijken na een wat moeilijker seizoen.

Maar sinds de laatste bijeenkomst werd de voormalige Anderlecht-speler geremd door een longontsteking. Bornauw miste twee wedstrijden en zat afgelopen weekend terug op de bank.

"Ik ben vorige week donderdag voor het eerst weer gaan trainen met Wolfsburg. Mijn longontsteking heeft niet lang geduurd, maar deze infectie weegt toch op het lichaam. Ik voel me nu goed, ik heb goed gerust", legt hij uit bij Le Soir.

Een vrij zware periode

Hij moet nog steeds fysiek op pijl blijven. "Natuurlijk voel je het wel een beetje in het begin, maar ik denk dat er niets is veranderd ten opzichte van voorheen. Ik hoestte vooral enorm, kon niet slapen, voelde me echt niet goed. Als ik trainde, was ik zo uitgeput dat het voelde alsof ik twee marathons had gelopen."

"Het baarde me geen zorgen, want ik ben jong, sportief en normaal gesproken herstel ik vrij snel. Thuis probeerde ik toch, na een paar dagen, wat te fietsen of te rennen om mijn hartslag wat omhoog te brengen", besluit hij.