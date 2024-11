Waar is Tedesco mee bezig met de beloften? "Als het mislukt, zullen we ons afvragen waarom hij het deed"

Aanvankelijk wilde Domenico Tedesco de U21 niet verzwakken voor hun dubbele confrontatie met Tsjechië. Maar vanwege afwezigen in het A-elftal staat Gil Swerts nu voor een lastige situatie...

Als er een samenwerking is die niet duidelijk is, dan is het die tussen Gill Swerts en Domenico Tedesco. De doorstroming tussen de twee selecties is echter zeer sterk, misschien zelfs sterker dan in de tijd van Roberto Martinez: Tedesco roept vaak U21-spelers op om deel te nemen aan de training, en spelen bij de beloften betekent dat je meer kans hebt om opgeroepen te worden voor het A-elftal.

Meerdere keren heeft Tedesco, om zijn keuzes te rechtvaardigen, en opnieuw deze vrijdag om uit te leggen waarom Killian Sardella niet is geselecteerd, benadrukt dat hij de beloften niet te veel wil verzwakken. Deze keer was de uitleg logisch gezien de dubbele confrontatie met Tsjechië in de play-offs voor het EK 2025.

Maar Sardella zelf wees er met enige verbittering op dat dit Domenico Tedesco er niet van weerhouden heeft om enkele sleutelspelers van de U21 weg te nemen. Malick Fofana, Matte Smets en zelfs Maarten Vandevoordt zijn dus bij de Rode Duivels, terwijl deze laatste twee waarschijnlijk niet veel speeltijd zullen krijgen.

Moest Tedesco de Beloften tot dit punt verzwakken?

En na enkele last-minute afmeldingen, roept Domenico Tedesco uiteindelijk Killian Sardella, Arthur Vermeeren en Samuel Mbangula terug. Hoeveel gecombineerde speelminuten zullen ze krijgen tijdens de komende twee Nations League-wedstrijden? We kunnen de intenties van de bondscoach niet voorspellen, maar bijvoorbeeld, Fofana speelde er 3 in twee wedstrijden vorige maand, Matte Smets geen enkele.

© photonews

Zeggende dat hij de toekomst voorbereidt en daarom jongeren in de groep integreert, ongeacht of hij ze laat spelen, heeft Domenico Tedesco (tijdelijk?) verschillende spelers die volgens hem hun 'houdbaarheidsdatum' hebben overschreden, aan de kant geschoven, en die waarschijnlijk van dienst hadden kunnen zijn gezien de afwezigen.

Zouden Michy Batshuayi of Hans Vanaken niet kunnen bijspringen? We weten dat deze Nations League niet veel betekent, en de Rode Duivels zijn toch bijna uitgeschakeld.

Als de beloften zich kwalificeren, zullen er geen spijtgevoelens zijn. Als ze nipt geëlimineerd worden, zullen we ons afvragen of de levendigheid van een Mbangula, de ervaring van een Sardella (recentelijk kapitein van de U21!) of de kalmte van een Vermeeren het verschil hadden kunnen maken?

Dit zonder degenen die hen vervingen tekort te doen. Echter, er kunnen ook vragen gesteld worden over de selectie van Gill Swerts, die aanvankelijk een Kos Karetsas niet selecteerde, die nochtans dicht bij Griekenland staat, en die nog steeds geen Matias Fernandez-Pardo heeft opgeroepen die uitkomt voor Lille...