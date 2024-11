Hendrik Van Crombrugge onthult opvallend 'sociaal experiment' dat Vincent Kompany bij Anderlecht testte: "Het liep letterlijk zoals hij het voorspeld had"

Hendrik Van Crombrugge staat momenteel als eerste doelman tussen de palen bij KRC Genk. Voordien was hij actief bij Anderlecht, waar hij nog samenwerkte met Vincent Kompany.

Hendrik Van Crombrugge speelde lange tijd bij KAS Eupen, voor hij in 2019 naar Anderlecht trok. Daar was hij dus ook actief onder Vincent Kompany.

Die doet het momenteel erg goed bij Bayern München, nadat hij het vorig seizoen nog heel moeilijk had bij Burnley in Engeland. Spelers hebben al vaak gezegd dat Kompany een goede, intelligente coach is.

Van Crombrugge kan zich ook nog een leuk verhaal herinneren, wanneer hem gevraagd wordt naar wat voor coach Kompany is. "Ik zal je iets vertellen. Op dag twee van de week, wanneer je in principe zwaar traint, speelden we bij Anderlecht vijf tegen vijf. Een toernooitje", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"We hadden een grote kern, dus dat betekende een zestal ploegen. Drie veldjes. Hij had een ploeg Holland gemaakt, met Vlap, Hoedt, Verbruggen, Zirkzee… Net voor de aftrap komt Kompany naar me toe: ‘Dit is een sociaal experiment. Ze hebben een goede ploeg, maar wacht tot er iets fout loopt. Dan gaan ze allemaal op elkaar beginnen te roepen en zagen. En dan lukt er niks meer.’ (lacht)", gaat de doelman verder.

"Toernooi begint goed voor die mannen, tweemaal winst, en dan grijpt de ref in de derde match een tikkeltje dubieus in, je weet hoe dat gaat. (lacht) Ze verliezen en de boel stort in elkaar. Het liep letterlijk zoals Kompany het voorspeld had", besluit Van Crombrugge.