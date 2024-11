Kat Kerkhofs duikt op in voetbalprogramma: "Win-win-situatie"

Play komt vanaf begin volgend jaar met een gloednieuw programma. Dat is bedacht door Jan Vertonghen en Dries Mertens.

Jan Vertonghen en Dries Mertens riepen Masters of Madness in het leven. Dat programma zal op Play4 en GoPlay te zien zijn vanaf januari.

Acht teams van elf spelers zullen voetballen op een kleiner veld, in korte wedstrijdjes vol entertainment. Ze spelen om de titel van Masters of Madness.

Bekende duo’s worden coach van de ploegen. En wie Dries Mertens zegt, denkt automatisch ook aan Kat Kerkhofs. Zij wordt samen met Bockie De Repper trainer van FC Paniekaanval.

“Wij willen bewijzen dat je ook wedstrijden kan winnen zonder jarenlange voetbalervaring of een trainerscursus. Onze beste aanval is sowieso de paniekaanval”, aldus Kat en Bockie bij Flair.

“Ik probeer in mijn leven zoveel mogelijk in trainingspak rond te lopen, dus toen ze me vroegen om voetbalcoach te worden leek het me een win-win-situatie”, vult Bockie De Repper aan.