KBVB probeert Courtois terug te winnen: reactie van de doelman zegt genoeg

Peter Willems, de CEO van de voetbalbond, heeft onlangs een bezoekje gebracht aan Thibaut Courtois, dat meldde Het Laatste Nieuws op woensdag. Dit met als doel om Courtois terug bij de nationale ploeg te krijgen.

De doelman liet in het verleden al verstaan dat hij niet zou terugkeren. Althans niet met Domenico Tedesco als bondscoach. En die zal nog wel even blijven, hij kreeg voor het EK immers al een contractverlenging.

Volgens journalist Mario Cortegana kreeg Willems alvast snel een antwoord van Courtois. De doelman zou nogmaals duidelijk hebben laten verstaan dat hij niet zal terugkeren onder Domenico Tedesco.

Niet het antwoord waar ze bij de voetbalbond op hoopten. Daar werd Vincent Mannaert trouwens officieel voorgesteld. Hij zal er ongetwijfeld ook nog wel werk van proberen te maken...

