Onbegrip over afwezigheid van speler in selectie Tedesco: "Als Vanhaezebrouck het al zegt"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De selectie van de Rode Duivels, het beroert elke keer weer de gemoederen. Ook deze keer is dat niet anders.

De nationale ploeg is voor alle spelers een erkenning van al het werk dat ze in hun sport stoppen. Dat geldt niet in het minst voor de Rode Duivels.

De opdracht voor bondscoach Domenico Tedesco is niet simpel. Toch worden er elke keer weer de nodige vraagtekens bij zijn keuzes gesteld.

Ook Philippe Albert gaat vaak niet akkoord met de keuzes van de Duitser. Dat doet hij nu weer, na de aanpassingen in de selectie die dinsdagavond werden doorgevoerd. “Als je ziet dat Vermeeren en Sambi Lokonga worden overgezet van de beloften”, zegt Philippe Albert aan de RTBF.

En dan ziet hij Charles Vanhoutte al zo vaak uitblinken bij Union SG. “Eeze jongen werkt al anderhalf jaar en hij krijgt er niets voor terug, hij wordt genegeerd”, klaagt Philippe Albert.

“Ik vind dat schrijnend. Vanhaezebrouck zei het eerder al: ‘Steek hem in de nationale ploeg en hij gaat er nooit meer uit’.”