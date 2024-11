"We wilden hem sparen": Domenico Tedesco legt uit waarom hij verraste met Lucas Stassin op training bij de Rode Duivels

De Rode Duivels nemen het donderdagavond op tegen Italië. Daags voordien nam bondscoach Domenico Tedesco de tijd om met de pers te spreken.

De Rode Duivels trainden woensdag alweer in Tubeke om zich voor te bereiden op de interland tegen Italië. Daar was met Lucas Stassin ook een opvallende aanwezige. Bondscoach Domenico Tedesco legde uit waarom hij erbij was.

"Iedereen die er was is fit", begon hij meteen met goed nieuws. Maar nog niet iedereen is klaar om te spelen zo lijkt toch. Dat is ook de reden waarom Stassin erbij was.

"Lucas Stassin was bij ons omdat we elf tegen elf wilden spelen", gaat Tedesco verder. "Romeo Lavia kon dat nog niet doen, of we wilden hem in ieder geval toch sparen. Dat is de reden waarom we hem gebruikten."

Lavia trainde, samen met Maxim De Cuyper al niet mee op dinsdag. Woensdag waren ze er dus wel weer bij, maar het lijkt er zo op dat de wedstrijd tegen Italië nog wat te vroeg komt voor Lavia. De bondscoach sprak ook nog over de vele geblesseerde spelers.

"Ik heb zo’n situatie nog nooit meegemaakt met zoveel geblesseerde spelers. Van de 50 spelers in de voorselectie zijn er 20 niet beschikbaar. De laatste dagen waren zeer druk."

"Het grootste probleem in mijn hoofd was dat we de U21 wat moesten laten aanpassen. Normaal willen we hen liever helpen. Maar ik heb nu meetings met Franky Vercauteren en Gill Swerts gehad, en we wilden er het beste van maken. Normaal komen we niet aan die spelers, maar in zo’n speciale situatie als dit moest het wel", besluit hij.