Denkey naar de MLS: Filip Joos had een andere deal in gedachten

Kévin Denkey gaat Cercle Brugge verlaten. De Togolese spits heeft een deal zo goed als rond in de Verenigde Staten.

Het ziet er naar uit dat Kévin Denkey naar Cincinnati in de Amerikaanse MLS-competitie trekt. De deal is nog niet helemaal rond, maar zou Cercle Brugge wel minstens 15 miljoen euro moeten opleveren.

Cercle Brugge weet dat er een deal gesloten moet worden en daarvoor mocht de spits zelfs de match tegen RSC Anderlecht laten schieten. Het lijkt alleen nog afwachten wanneer Denkey naar de States zal vertrekken.

In de podcast 90 Minutes vinden ze het wel jammer dat Denkey voor een Amerikaans avontuur kiest. “Al snap ik het wel heel goed van die jongen”, aldus Filip Joos.

“Binnenlandse transfers van uitblinkers zullen dus niet snel meer gebeuren”, gaat Joos verder. Zelfs mannen als Hugo Cuypers en Dante Vanzeir vonden er hun deal.

“Cuypers zat in Gent wel aan zijn plafond in België”, voegt Joos er nog aan toe. “Denkey niet, hij kon nog een stap zetten binnen de landsgrenzen. Ik had hem wel willen zien bij een topclub.”