KRC Genk en FCV Dender zijn de enigen, zelfs Anderlecht en Club Brugge doen het niet: "Vanwege besparingen, of die opgepropte kalender"

Belgische clubs moeten hun winterplannen aanpassen dit seizoen. KRC Genk en FCV Dender zijn voorlopig de enige twee clubs die op winterstage zullen trekken.

Dit jaar ziet het voetbal er wat anders uit dan andere jaren. Zo is er eigenlijk bijna geen winterstop voorzien voor de profclubs deze winter.

Dat heeft te maken met de volle kalender en het nieuwe format van de Europese competities. Eind december wordt er kerstvoetbal gespeeld terwijl er begin januari al bekerwedstrijden zijn.

KRC Genk trekt wel naar het resort La Finca in Algorfa, Spanje. Daar zullen ze van 2 tot en met 6 januari verblijven. Coach Thorsten Fink had deze wens.

Maar buiten Genk en FCV Dender is er voorlopig geen enkele Belgische club die op winterstage zal gaan. Union en KAA Gent zouden hun resultaten in de Croky Cup nog afwachten. Alle andere clubs blijven normaal gezien thuis.

"Je hebt clubs die zeggen: we moeten sowieso al veel reizen met dat Europees voetbal, dus we laten de winterstage voor wat ze is", vertelde Guy Dejaegere bij Het Nieuwsblad. Hij regelt de stages van de ploegen uit 1A.

"Een aantal andere clubs blijven dan weer thuis vanwege besparingen. En nu is er ook nog die opgepropte kalender, met bekermatchen op 7, 8 en 9 januari, waardoor een stage lastiger in te plannen is", besluit hij.