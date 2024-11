Opmerkelijk! Voormalig wereldster in het voetbal speelde (ontgoochelende) eerste profpartij als... tennisser

Diego Forlan, voormalig international van Uruguay, beleefde geen succesvolle start in zijn professionele tenniscarrière. De 45-jarige oud-voetballer nam deel aan een Challengertoernooi in Montevideo, maar zijn debuut in het dubbelspel was een flinke tegenvaller.

Samen met de Argentijn Federico Coria kreeg hij in de eerste ronde te maken met de Bolivianen Boris Arias en Federico Zeballos, die in twee sets met 6-1 en 6-2 te sterk waren. Na slechts 47 minuten was de partij al voorbij voor Forlan en Coria, die als wildcarddeelnemers aan het graveltoernooi begonnen.

Voor de wedstrijd had Forlan al aangegeven dat hij "niets te bewijzen heeft". "Ik geniet van het tennis zoals een kleine jongen en het is een luxe dat ik hier mag deelnemen aan een proftoernooi. Het is een cadeau en ik heb niets te bewijzen", zei de voormalige voetballer.

Hij erkende dat hij niet op hetzelfde niveau staat als de professionele tennisspelers, maar benadrukte dat hij het vooral leuk vond om deel te nemen en zich goed had voorbereid.

Forlan's voetbalcarrière begon in 2002 bij Manchester United, dat hem overnam van het Argentijnse Independiente. In zijn tijd bij de Engelse club won hij de Premier League in 2003 en de FA Cup in 2004. Hij speelde 98 wedstrijden voor de Red Devils, waarin hij 17 doelpunten maakte. Later droeg Forlan de shirts van Villarreal, Atlético Madrid en Inter Milaan, en beëindigde hij zijn actieve carrière in 2018 na een laatste avontuur in Hongkong.

Op internationaal niveau was Forlan een sleutelspeler voor Uruguay. Hij maakte 36 doelpunten in 112 interlands en werd gedeeld topschutter op het WK 2010 in Zuid-Afrika, waar hij samen met Thomas Müller, Wesley Sneijder en David Villa vijf doelpunten maakte. Uruguay eindigde het toernooi als vierde, en een jaar later leidde Forlan zijn land naar de overwinning in de Copa América, met twee doelpunten in de finale tegen Paraguay.