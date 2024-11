Opvallend! Rode Duivel Saelemaekers krijgt coach die... ze moesten terughalen uit pensioen

AS Roma heeft de ervaren Claudio Ranieri aangesteld als nieuwe trainer. De 73-jarige Italiaan, die aanvankelijk al met pensioen was gegaan, maakt het seizoen af bij de huidige nummer twaalf in de Serie A.

Voor de club uit Rome waar Alexis Saelemaekers aan de slag is, is dit al de vierde trainer van het jaar, nadat eerdere trainers José Mourinho, Daniele De Rossi en recentelijk Ivan Juric allen voortijdig vertrokken. Met deze aanstelling keert Ranieri voor de derde keer terug naar de Romeinse club. Hij was al eerder actief bij AS Roma van 2009 tot 2011 en vervulde er een korte rol in 2019. Ranieri heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd met talloze clubs op zijn cv. Zijn grootste succes beleefde hij in 2016, toen hij met Leicester City op spectaculaire wijze kampioen van Engeland werd, een prestatie die wereldwijd werd gevierd als een sprookje. Na zijn tijd bij Leicester bleef Ranieri actief, waarbij hij onder meer Chelsea, Juventus, AS Monaco en de Griekse nationale ploeg coachte. Zijn laatste klus was bij Cagliari, waar hij eerder dit jaar nog aankondigde met pensioen te gaan. Toch heeft de lokroep van het voetbal en de kans om AS Roma weer op het juiste spoor te zetten hem uit zijn pensioen gehaald. Ranieri zal deze week al direct aan de slag gaan en donderdag zijn eerste training leiden. De ervaren coach staat voor de uitdaging om stabiliteit te brengen in het elftal, dat onder zijn leiding hopelijk een opmars kan maken in de Serie A.