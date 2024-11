Deze Rode Duivel begint eindelijk naam te maken in België: "Ik hoop dat de mensen me beginnen kennen"

Net als zijn ploegmaats was Arne Engels ontgoocheld over de eerste helft van de Rode Duivels tegen Italië, die met 0-1 verloren ging. Na afloop blikte de middenvelder van Celtic terug op zijn eerste basisplaats bij de nationale ploeg.

"Het was fijn om voor de eerste keer in de basis te staan", vertelde Engels in de mixed zone. "Maar het is natuurlijk jammer dat we niet konden winnen. Vooral in de eerste helft was het moeilijk. Het was niet de prestatie waarop we hadden gehoopt. Er was te weinig structuur in ons spel, we verloren de bal veel te makkelijk, en Italië won de meeste duels. Soms speelden we ook te angstig."

Na de rust was er beterschap te zien bij de Rode Duivels. "De tweede helft was beter", ging Engels verder. "We zetten meer druk op het Italiaanse middenveld en maakten het hen moeilijker."

"Iedereen gaf het beste van zichzelf, maar het was niet genoeg. We moeten lessen trekken uit deze wedstrijd voor de toekomst. Het positieve is dat we in de tweede helft een topland als Italië onder druk konden zetten."

Voor Engels was het een persoonlijke mijlpaal, ondanks de nederlaag. "Ik ben blij dat ik me heb kunnen tonen", verklaarde hij. "Mensen kennen me misschien door mijn wedstrijden in de Champions League met Celtic, maar ik heb nooit op het hoogste niveau in België gespeeld. Veel mensen weten dus niet echt wie ik ben. Ik hoop dat ik met deze wedstrijd heb laten zien wat ik in mijn mars heb."

De jonge middenvelder kijkt alvast vooruit. "Er is nog werk aan de winkel, maar ik geloof dat we als team stappen kunnen zetten. Voor mij persoonlijk was dit een leerrijke ervaring, en ik hoop in de toekomst nog meer bij te kunnen dragen aan het team."