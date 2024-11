Net op tijd voor de wintermercato: Marc Overmars mag weer werken bij Antwerp en weet meteen wat hij moet doen

Vanaf morgen mag Marc Overmars zijn werk als sportief directeur van Antwerp officieel hervatten. Zijn schorsing van één jaar, opgelegd door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) en later wereldwijd erkend door de FIFA, is voorbij.

Tijdens deze periode bleef Overmars op afstand van zijn officiële taken, maar informeel contact met de club bleef mogelijk, waardoor hij achter de schermen toch een zekere invloed behield, weet GvA.

Overmars hield zich strikt aan zijn schorsing, ook al was dat frustrerend. Hij bleef weg van trainingen, wedstrijden en evenementen, maar kwam af en toe op de Bosuil voor informeel overleg met CEO Sven Jaecques.

"We bellen, gaan weleens eten en hij komt hier geregeld een koffie drinken, maar zodra er officiële zaken zijn, moet ik hem weer naar huis sturen", vertelde Jaecques onlangs. Tijdens zijn afwezigheid werden de dagelijkse sportieve taken overgenomen door Jaecques en hoofdscout Joachim Vercaigne.

Toch is het duidelijk dat Overmars achter de schermen betrokken bleef. De transfers van spelers als Praet, Riedewald en Chery kregen informeel zijn goedkeuring, en ook de aanstelling van Jonas De Roeck als trainer gebeurde niet zonder zijn vertrouwen. Overmars gebruikte deze periode ook om rust te nemen, wat nodig was na zijn hartinfarct bijna twee jaar geleden.

Butez en Balikwisha verkopen?

Toch is de vraag hoe actief Overmars in de wintermercato zal zijn, aangezien Antwerp in besparingsmodus verkeert. Wel zou hij geld kunnen genereren door de verkoop van spelers als Jean Butez en Michel-Ange Balikwisha.

Ondanks de financiële beperkingen blijft Overmars belangrijk voor de lange termijnplannen van Antwerp. Zijn contract, dat stilzwijgend werd verlengd tot 2027, benadrukt het vertrouwen van voorzitter Paul Gheysens.