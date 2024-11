Standard haalt opvallende naam met verleden bij Man United binnen

Standard heeft Andy Anson voorgesteld als nieuw lid van de Raad van Bestuur. Hij moet de club op korte en lange termijn ondersteunen.

Anson heeft een stevige reputatie opgebouwd in de wereld van de sport en de media. Op dit moment is hij CEO van de British Olympic Association en voorzitter van de Lancashire Cricket Club, één van de grootste professionele teams in Engeland.

Voordien was hij aan de slag als commercieel directeur bij Manchester United. “Naast zijn bijdrage op korte termijn aan de ondersteuning van het management van de club, zal Andy's komst het proces van de overdracht van de club in handen van een nieuwe investeerder, dat zich richt op de toekomstige ontwikkeling van Standard, helpen vergemakkelijken”, klinkt het.

“Ik ben verheugd om aan de slag te gaan bij zo'n historische en hoog aangeschreven club als Standard”, laat de man zelf weten. “De club bevindt zich momenteel op een belangrijk punt in zijn geschiedenis en het is mijn doel om mijn ervaring, met name op commercieel vlak, bij te brengen om het managementteam te ondersteunen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat het verkoopproces soepel verloopt zodat er snel een nieuw momentum kan worden gecreëerd zodat de supporters van de club weten dat er een zekere en positieve toekomst is."

“De toetreding van Andy tot de Raad van Bestuur is geweldig nieuws voor de club”, reageert Pierre Locht. “Onze gesprekken waren zeer constructief en we zijn ervan overtuigd dat hij een zeer kostbare steun zal zijn voor het management van de club, in het algemeen en tijdens het verkoopproces. Onze gezamenlijke kortetermijndoelstelling is duidelijk: Standard een betere toekomst bezorgen."