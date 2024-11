Toby Alderweireld voelt zich gefrustreerd bij de Rode Duivels: "Dat kan nooit ontbreken"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels verloren in de Nations League met 0-1 van Italië. Het werd een wedstrijd om snel te vergeten.

Toby Alderweireld werd tijdens de rust van de match tussen de Rode Duivels en Italië in het Koning Boudewijnstadion in de bloemetjes gezet voor zijn carrière als international.

Hij kreeg echter een bijzonder zwakke wedstrijd van de nationale ploeg te zien. De Belgen kwamen er tegen de Italianen nauwelijks aan te pas.

Tot frustratie ook van Toby Alderweireld. Hij was analist voor VTM en Het Laatste Nieuws en spaarde zijn kritiek niet op de Duivels.

“Dat je je in een uitmatch aanpast, snap ik. Maar thuis moet je toch proberen om meer te brengen”, was zijn eerste analyse over de wedstrijd.

En Alderweireld miste nog een ander element enorm hard. “Ook, en vooral, enthousiasme. Kwaliteit kan ontbreken, maar agressiviteit nooit. De Duivels hebben snel weer een goed resultaat nodig om iedereen er weer achter te krijgen.”