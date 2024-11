Teleurstellende start voor Brian Riemer met Denemarken: voormalige coach van Anderlecht legt uit wat er misliep tegen Spanje

Eerste wedstrijd en eerste nederlaag voor Brian Riemer aan het roer van Denemarken. De Deense bondscoach bespreekt de redenen voor de nederlaag van zijn team tegen een sterk Spanje.

Brian Riemer heeft officieel zijn debuut gemaakt als de nieuwe bondscoach van Denemarken. Voor zijn eerste wedstrijd aan het roer van het team stond de voormalige coach van Anderlecht tegenover een geduchte tegenstander: Spanje. Een grote uitdaging voor zijn debuut, die resulteerde in een nederlaag voor de Denen met 1-2.

"We stonden tegenover een team van grote klasse, dat met ongelooflijke behendigheid onder de druk uit kon komen. [...] We hebben veel fouten gemaakt, vooral bij het eerste doelpunt, iets wat we ons niet kunnen veroorloven tegen een tegenstander als Spanje. We hadden niet de moed om naar voren te spelen", vertelde hij volgens Mundo Deportivo.

Voor de aansluitingstreffer van Gustav Isaksen in de 84e minuut stond Denemarken met 0-2 achter: "De 0-2 heeft ons de das omgedaan, maar na de 1-2 kwam de hoop terug en hebben we gezocht naar de gelijkmaker."

Volgende maandag zal Denemarken strijden om een plek in de kwartfinales van de Nations League tegen Servië. Bij een gelijkspel of beter zullen de mannen van Riemer zich kwalificeren voor de volgende ronde.