Verrast bondscoach Tedesco straks met de terugkeer van een ervaren Rode Duivel? "Hij heeft me gecontacteerd"

De Rode Duivel zitten niet in de makkelijkste situatie. Zal straks een ervaren pion zijn comeback maken bij de nationale ploeg om Tedesco te helpen?

De Rode Duivels hebben het op dit moment bijzonder moeilijk. Van de laatste negen wedstrijden werden er slechts twee gewonnen. Geen goed rapport voor bondscoach Domenico Tedesco en zijn troepen.

Die riep overigens al meer dan 50 Rode Duivels op in zijn tijd bij de nationale ploeg. Er is altijd veel onzekerheid over zijn basisopstelling, waar hij iedere wedstrijd veel in wisselt. Het blijft dus een zeer moeilijke situatie, maar er zijn ook nog ervaren spelers die altijd willen helpen indien nodig.

Axel Witsel is daar eentje van. De middenvelder sluit de deur absoluut niet voor de Rode Duivels. Hij werd nog opgeroepen voor het EK, maar maakte daar geen minuten.

"Ik ben nog altijd Rode Duivel. Voor het leven toch? (Lacht) Ik blijf beschikbaar tot het einde van mijn carrière", begon de speler van Atletico Madrid bij Het Nieuwsblad.

"De bondscoach heeft me in september nog gecontacteerd", gaat hij verder. "De nieuwe generatie? Het is niet makkelijk om van de ene generatie naar de andere te gaan. Dat vraagt geduld, maar dat heb je niet bij de nationale ploeg. De nieuwe generatie heeft veel kwaliteiten. Wij stonden in 2008 ook niet in een keer aan de top. Dat heeft ook jaren geduurd."