Voormalige sterkhouder van Anderlecht zit in bijzonder onaangenaam parket: "Ze denken alleen aan hun eigen belangen"

Hij speelde nog met het nationale elftal van de Democratische Republiek Congo tegen Guinee, maar Chancel Mbemba heeft kort gesproken over zijn situatie bij de club. De voormalige speler van RSC Anderlecht zit momenteel vast in Marseille.

Chancel Mbemba (30 jaar) heeft dit seizoen geen enkele minuut gespeeld bij Olympique Marseille, volledig geboycot door Roberto De Zerbi en vooral door de Marseille-directie. Mbemba kreeg het aan de stok met de assistent van Mehdi Benatia, de sportdirecteur, terwijl hij in het reserveteam zat.

Uiteindelijk is het contract van de verdediger niet verbroken, maar Chancel Mbemba is nog steeds niet teruggekeerd bij de groep. Een transfer tijdens de wintermercato lijkt onvermijdelijk. Het zal dat zijn of een gratis vertrek in juni volgend jaar bij het einde van zijn contract.

"Ik heb een contract bij Marseille, ik blijf beleefd, dat is het belangrijkste, maar ik hoop in januari te vertrekken. We overwinnen moeilijkheden met werk", relativeert de Congolese international, die speelde tegen Guinee, bij Canal + Afrique.

"Als God het wil, vertrek ik deze winter. Maar als God het niet beslist, is het aan de mensen om te beslissen", grapt Mbemba. "En de mensen zijn ingewikkeld, ze denken alleen aan hun eigen belangen. Het belangrijkste is om elke dag het werk te doen."

Transfermarkt schat Chancel Mbemba op 8 miljoen euro. Het is nog afwachten of Marseille hem voor een lage prijs zal laten gaan om hem een kwaliteitsvolle uitgang te bieden, of dat ze hard zullen blijven onderhandelen. Ondertussen zit de Congolees in de put en wacht geduldig op zijn lot...