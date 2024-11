Aanvoerdersband van Lukaku na restaurantbezoek in twijfel getrokken: "Kijk naar Vertonghen"

De Rode Duivels verloren van Israël in de Nations League. Timothy Castagne trad op als gelegenheidskapitein van de nationale ploeg.

Bij afwezigheid van Kevin De Bruyne ging de aanvoerdersband tegen Italië naar Romelu Lukaku. Omdat die er niet bij was tegen Israël werd Timothy Castagne aanvoerder.

Justien Odeurs begrijpt niet dat Lukaku afhaakte voor dit duel. “Oké, het was vooraf aangekondigd dat hij maar in één van de twee wedstrijden ging starten”, vertelt ze aan Het Belang van Limburg.

“Maar dan kan je toch nog altijd invallen of op z’n minst mee afreizen met de ploeg? Hij was toch onze aanvoerder voor dit tweeluik? Voor mij maakt hij hier een slechte beurt als team player.”

Ze vond dat Lukaku, als hij dan toch aanvoerder is, wel degelijk de verplaatsing naar Hongarije kon meemaken. Zo viel bij VTM te horen dat hij tijdens de match van de Duivels op restaurant zat in Lier, al is dat niet bevestigd.

Hij kon perfect meegaan om het team te ondersteunen, vindt Odeurs. Ze maakt zelfs een vergelijking met Jan Vertonghen bij Anderlecht. “Hij is al maanden geblesseerd, maar is wel altijd aanwezig in de kleedkamer om zijn ploegmaats te steunen. Dat is tenminste een echte kapitein.”