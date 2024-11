'Na Mike Penders betaalt Chelsea opnieuw miljoenen aan Belgische topclub om speler toe te voegen aan huurlingenleger'

Archie Brown is (zo goed als zeker) bezig aan zijn laatste weken bij KAA Gent. De interesse van Fenerbahçe SK was al gekend, maar nu hebben ook enkele Engelse clubs zich gemeld in de Planet Group Arena. Vooral Chelsea FC is héél concreet.

Is Archie Brown bezig aan zijn laatste weken bij KAA Gent? De 22-jarige Engelsman steekt zelf niet onder stoelen of banken dat hij een nieuwe stap in zijn carrière wil zetten. Al verwachten De Buffalo's boter bij de spreekwoordelijke vis. Transfermarkt schat de marktwaarde van Brown op zeven miljoen euro, maar daar neemt Gent géén genoegen mee. De Oost-Vlamingen mikken op minstens twaalf miljoen euro. Of beter gezegd: in het geval van een lager bod wordt er simpelweg niét gepraat. © photonews Fenerbahçe meldde zich al in Gent, maar de Turkse topclub krijgt af te rekenen met concurrentie. Volgens Engelse media azen West Ham United, Tottenham Hotspur én Chelsea FC eveneens op de flankverdediger. De Buffalo's zien het allemaal graag gebeuren. Engelse interesse staat dan ook meestal gelijk aan een hogere transfersom. Vooral Chelsea laat er geen gras over groeien. The Blues hebben al informaal contact opgenomen met (de entourage van) Brown. Wordt Archie Brown een pion in het huurlingenleger van Chelsea FC? De Londenaren willen Brown naar Stamford Brigde halen om de Engelsman - verrassend is het plan helemaal niet - elders te stallen. De kans dat Brown in 2025 voor RC Strasbourg zal spelen - de Franse eersteklasser is een zusterclub van Chelsea - is momenteel héél groot.