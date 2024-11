'Twee Belgische topclubs willen dure vogel naar Jupiler Pro League halen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Acht miljoen euro is zijn marktwaarde op dit moment. Twee Belgische topclubs willen een 26-jarige Zweed naar ons land halen.

Het is de Italiaanse krant Corriere dello Sport die schrijft dat Jesper Karlsson in januari normaal zal vertrekken bij Bologna. Al zal dat wel op huurbasis zijn.

Volgens de sportkrant tonen vanuit ons land Royal Antwerp FC en KRC Genk de nodige interesse. Ook de Nederlandse clubs FC Utrecht en AZ Alkmaar willen hem.

Hem aankopen lijkt voor de Belgische en Nederlandse clubs geen optie op dit moment. In de zomer van 2023 legde Bologna nog 11 miljoen euro op tafel om hem weg te halen bij AZ.

De oud-smaakmaker van de Eredivisie is op dit moment nog 8 miljoen euro waard. Zijn contract loopt nog tot midden 2028.

Karlsson speelde ook al 14 keer voor de nationale ploeg, maar de laatste interland van de flankspeler is al van oktober 2023. Kijken of een van beide ploegen kan toeslaan in januari.