Van beloften PSV in geen tijd naar Champions League en (bijna) Rode Duivel: "Twee jaar geleden zat ik heel diep"

De Belgische beloften hebben dinsdag in Tsjechië een 0-2 nederlaag uit Leuven op te halen. Daartoe rekent bondscoach Gill Swerts andermaal op de 20-jarige Matteo Dams van PSV Eindhoven.

Door de blessure van Tuur Rommens zal het opnieuw puzzelen worden voor Gill Swerts tegen de Tsjechen. Meer dan waarschijnlijk krijgt Matteo Dams opnieuw een kans in de basis, hetzij centraal in de verdediging hetzij op de linksachter.

Het gaat snel voor Dams

Dams zag zijn marktwaarde volgens Transfermarkt de voorbije zes maanden vertienvoudigen naar 3,5 miljoen euro. Bij zijn club PSV zit hij nog maar pas bij de A-kern, maar de jonge Antwerpenaar maakt er indruk.

Hij speelde al vier keer mee in de Champions League en ondertussen ook al elf keer in de Eredivisie bij de Lampenclub. In totaal verzamelde hij al 1197 speelminuten en zo helpt hij zijn team PSV Eindhoven aan de leidersplaats in de Eredivisie.

Eer om te spelen voor de beloften

En nu is hij dus ook al international. Hij zat zelfs in de voorselectie van Domenico Tedesco, maar uiteindelijk werd het de beloftenploeg van Gill Swerts. Op termijn lijkt ook daar de A-kern echter het ultieme einddoel te zijn.

"Het gaat snel, want enkele maanden geleden begon ik het seizoen bij de beloften van PSV. Ik begin niet te zweven. Ik wist dat mijn kans ging komen, ook twee jaar geleden toen ik diep zat en faalangst had. Spelen voor de beloften is een eer."