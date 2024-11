Belgian Cat geeft Gert Verheyen "100 procent gelijk" over Rode Duivels: "Ik zal er nooit aan gewoon raken"

Volgens Gert Verheyen dragen echter ook de spelers verantwoordelijkheid voor de huidige malaise bij de Rode Duivels. En dat begint bij iets triviaal, wat echter een groot verschil kan maken. En hij wordt gesteund door Belgian Cat, Julie Vanloo.

De oud-speler van Club Brugge liet bij DAZN weten zich te ergeren aan het gebrek aan betrokkenheid van sommige spelers tijdens het volkslied. "Ik word er echt kwaad van", aldus Verheyen. "Ik weet dat je geen wedstrijden wint met het volkslied, maar het schept wel een gevoel van samenhorigheid."

Verheyen benadrukte dat het meezingen van het volkslied een kleine moeite is die veel kan betekenen. "Het laat zien dat je je truitje wil natmaken en wil strijden voor je land", stelde hij.

Daarnaast meent Verheyen dat landen waar spelers wél schouder aan schouder meezingen, vooraf al een mentaal voordeel hebben. "Dat straalt iets uit, en die eenheid ontbreekt vaak bij ons", voegde hij eraan toe.

Belgian Cat Julie Vanloo liet weten het 100 procent met hem eens te zijn in een tweet op X. "Mijn eerste selectie bij de cats, jeugd u16. Toen kregen wij onderweg naar onze eerste match een papier met de tekst van het volkslied. En allemaal samen zongen we in de bus met volle trots woord voor woord tot we het helemaal vanbuiten konden."

"Ik moet jullie niet uitleggen hoe dat voelde om uiteindelijk allemaal samen voor het eerst op het veld ‘voor echt’ te zingen. Het geeft een signaal aan de tegenstander, er is een soort verbondenheid tussen ploegmaats."

"Een moment van trots dat je voor je land mag spelen. Ik zal nooit gewoon raken aan het zingen van het Belgisch volkslied. Het is en blijft een speciaal moment."