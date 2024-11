Ex-speler van Anderlecht haalt fors uit naar al wie Tedesco weg wil: "Wat verwacht je?"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De algemene teneur is duidelijk: heel België wil Domenico Tedesco buiten. Of toch niet? Olivier Deschacht houdt een pleidooi voor de bondscoach.

De positie van bondscoach Domenico Tedesco bij de Rode Duivels lijkt zo goed als onhoudbaar. Na het teleurstellende EK en de zwakke campagne in de Nations League lijkt zijn krediet helemaal opgebruikt.

Eén ding lijkt hem nog te kunnen redden: het feit dat het te veel geld kost om hem te ontslaan. De voetbalbond heeft geen 1,5 miljoen euro op overschot om de Duitser wandelen te sturen.

Olivier Deschacht bekijkt het zelfs helemaal van de andere kant. Hij is er heilig van overtuigd dat Tedesco moet blijven. “Wat is dat eigenlijk voor zever?”, zegt de ex-speler van RSC Anderlecht aan Het Nieuwsblad.

“Er deden acht basisspelers niet mee tegen Israël en we verliezen door een foutje van een debutant. Dat is toch geen reden om te panikeren? Tedesco durft jonge gastjes te brengen en zoekt geen excuses. Als je in de Nations League niets meer mag uitproberen, wanneer moet je het dan nog doen?”

Al die uitlatingen over het ontslag van Tedesco zijn volgens Deschacht typisch Belgisch. “Terwijl Tedesco met een jonge ploeg moet spelen en geen spelers heeft van de absolute topclubs. Wat verwachten de mensen? Dat we het WK winnen? We moeten accepteren dat het wat minder is.”