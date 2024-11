"Misschien moeten we Matte Smets dankbaar zijn": Controversiële uitspraak na nederlaag Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels gingen in Boedapest onderuit tegen Israël. Meteen werd geschreeuwd om het ontslag van bondscoach Domenico Tedesco.

Voor Matte Smets werd het een debuut bij de Rode Duivels om snel te vergeten. We keken met zijn allen uit naar zijn eerste wedstrijd, maar dan ging het fout.

“Een oerdomme pass waarmee hij het tegendoelpunt weggeeft. ‘Niet door het centrum uitverdedigen’: dat leren ze je normaal gezien af bij de Duiveltjes”, klinkt het bij Justien Odeurs aan Het Belang van Limburg.

Zelfs bij STVV en KRC Genk deed hij dat nog nooit. “Het is ook iets wat we nog nooit van hem hebben gezien bij zijn clubs, waar hij net uitblinkt door altijd rustig en secuur te zijn aan de bal.”

Al is de nederlaag zeker de schuld van Matte Smets niet. Voor hetzelfde geld stond het al 3-0 toen hij mocht invallen. Bovendien had zijn fout geen gevolgen voor een kwalificatie of zo.

Odeurs durft zelfs een heel controversiële uitspraak doen. “Misschien moeten we het zelfs positief bekijken: als zijn fout het definitieve einde betekent van Tedesco als bondscoach, dan moeten we Smets misschien zelfs dankbaar zijn.”