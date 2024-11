🎥 Oordeel vooral zelf: Moet dit altijd een strafschop zijn voor de Jonge Duivels?

De Jonge Duivels gaan niet naar het EK in Slovakije. Ze werden in een dubbel duel met Tsjechiƫ uitgeschakeld.

De Belgische beloften schoten zich vorige week in de voet, door thuis met 0-2 te verliezen. Vanavond werd het 1-1 in Tsjechië, al was er veel te doen over twee niet gegeven strafschoppen.

Vooral het tweede geval, met een fout op Rein Van Helden leek een loepzuivere strafschop. Oordeel vooral zelf, de beelden van de vermeende strafschopfout kan je hieronder bekijken.

“Dit is een heel grote ontgoocheling”, zei bondscoach Gill Swerts in een reactie aan de Belgische voetbalbond (KBVB). Hij hekelde ook de omstandigheden, zonder VAR.

“Omdat we onze doelstelling niet hebben bereikt, maar ook door de manier waarop. Als je de twee wedstrijden bekijkt ben je de betere ploeg. Maar de manier waarop je tegendoelpunten slikt en ook de scheidsrechter tegen hebt - al wil ik het niet alleen daarop afschuiven - is heel zuur voor de jongens. Zeker voor zij die niet meer voor de U21 mogen uitkomen.”

“Het is volgens mij een honderd procent zekere penaltyfout. Dan is het 0-2 en wil ik nog wel eens zien wat er allemaal kan gebeuren”, besluit de bondscoach.