Igor de Camargo en Onur Kaya staan dit weekend nog eens op een JPL-veld

Er staat deze zondag alweer een leuke derby op het programma. KV Mechelen zal dan Beerschot ontvangen Achter de Kazerne.

Altijd een leuk affiche, en ook al een tijdje geleden dat we de twee ploegen tegen elkaar zagen spelen op het hoogste niveau. Dat is van begin 2022 geleden ondertussen.

Wat nog iets langer geleden is, maar misschien beter in het geheugen zit, zijn de Promotion Play-offs van de CPL vanhet seizoen 18/19. Toen namen ze het ook tegen elkaar op.

KV Mechelen won na twee wedstrijden en mocht dus weer promoveren naar eerste klasse. Beerschot bleef nog even in 1B. Dat seizoen waren Igor de Camargo en Onur Kaya van grote waarde voor Malinwa. Zij hadden een groot aandeel in de promotie.

En net voor de wedstrijd tegen Beerschot zullen deze twee ex-spelers van KVM de aftrap komen geven. Dat weet Gazet van Antwerpen. Ze speelden allebei meer dan 100 wedstrijden voor Mechelen.

Bij een overwinning zou Malinwa zich na de vijftiende speeldag kunnen verzekeren van een plaats in de top 6. Een cruciale zondagmiddag op meerdere fronten voor Besnik Hasi en zijn team.