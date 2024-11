Zal dit ook de keuze van Kevin De Bruyne beïnvloeden? De langverwachte beslissing van Pep Guardiola over zijn toekomst is eindelijk bekend

Pep Guardiola leek op weg te zijn naar een vertrek bij Manchester City aan het einde van het huidige seizoen. Maar zoals vaak heeft de Catalaan iedereen verrast.

Pep Guardiola heeft de gewoonte om zijn tegenstanders op het veld te verrassen door van tactiek te veranderen en onverwachte beslissingen te nemen. Dit keer heeft hij iedereen verrast met een beslissing die buiten het veld is genomen.

Inderdaad, terwijl iedereen er al van uitging dat de coach van Manchester City de club na het seizoen 2024-2025 zou verlaten, zal hij uiteindelijk nog een extra seizoen verlengen. Dat beweert The Athletic, dat aangeeft dat Guardiola tot 2026 zal blijven - zelfs met een optie voor een extra jaar.

De rechterhand van Guardiola, Txiki Begiristain, zal toch zijn positie als technisch directeur volgende zomer verlaten zoals aangekondigd, maar zijn toekomstige opvolger Hugo Viana heeft de coach van de Citizens blijkbaar overtuigd om wat langer te blijven.

Dit betekent dat op het moment van zijn vertrek (behoudens een verrassing natuurlijk), Pep Guardiola Manchester City gedurende 10 jaar zal hebben geleid, van 2016 tot 2026. Een mooi, rond getal dat de Spanjaard misschien wel wilde bereiken.

Het is nu nog afwachten of hij er opnieuw in zal slagen om Manchester City naar successen te leiden, nu hij dit seizoen moeite lijkt te hebben. Want in 2025 zal hij verschillende sterkhouders verliezen, met name Kevin De Bruyne die in de zomer zou kunnen vertrekken.