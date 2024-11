Zo ontzettend knap! Toby Alderweireld danig onder de indruk: "Daar neem ik mijn hoed voor af"

2832

Toby Alderweireld was dinsdagavond te gast in Het Huis. De passage van een andere BV in het programma heeft bij hem een ongelofelijke indruk gelaten.

Het televisieprogramma Het Huis van Eric Goens heeft al voor heel wat bekentenissen, ontboezemingen en emoties gezorgd. Ook bij Toby Alderweireld was dat niet anders. De kapitein van Royal Antwerp FC passeerde er dinsdagavond en sprak er openlijk over de paniekaanvallen die hem deden stoppen bij de Rode Duivels. Alderweireld kijkt op van het programma. Hij volgt Het Huis ook en hetgeen hem het meest is bijgebleven is hoe Hugo Sigal er sprak over zijn overleden vrouw Nicole. “Op zo’n manier komen spreken over iemand waar je je hele leven mee gedeeld hebt en dat terwijl alles nog zo vers zit”, legt Alderweireld uit. “Daar neem ik mijn hoed voor af. Chapeau.” Hugo passeerde vorig jaar in oktober in Het Huis. “De dokters vertelden mij dat ze haar nog konden opereren. Maar ze zou niet meer kunnen bewegen, niet meer kunnen praten…”, vertelde hij toen. “Ze kon alleen nog maar liggen. Daar hebben we lang over gesproken en dat wou ze niet.” Hij vervolgt: “Ik heb toen een harde beslissing moeten nemen. Ik heb haar niet meer kunnen zeggen dat ik haar graag zag, maar eigenlijk was alles al gezegd.”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur