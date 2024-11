Alderweireld stopt, maar zijn lichaam spreekt andere taal

Toby Alderweireld mag dan aangekondigd hebben dat hij op het einde van dit seizoen stopt met voetballen, fysiek lijkt hij nog jaren mee te kunnen. Zijn lichaam is zeker nog niet op.

In de sportkamer van zijn huis, waar zijn imposante lijf bijna symbool staat voor de kathedraal van Antwerpen die hij op zijn lichaam liet tatoeëren, wordt duidelijk hoe uitzonderlijk zijn fysieke paraatheid is.

Hoewel zijn paspoort 35 aangeeft, tonen sporttesten dat zijn fysieke leeftijd dichter bij 27 ligt. Een opmerkelijke conditie voor een voetballer die aan zijn laatste maanden als prof bezig is.

De Antwerpse aanvoerder heeft nochtans geen gebrek aan motivatie of fitheid. Zijn prestaties op het veld laten zien dat hij nog steeds een sleutelspeler is, zowel in de Belgische competitie als op het hoogste Europese niveau. Maar voor Alderweireld is het niet enkel een fysieke kwestie.

“De cirkel is rond", vertelt hij aan zijn broers Sven en Steve. Hij refereert aan zijn eerste Champions League-wedstrijd met Ajax tegen Real Madrid en zijn laatste, waarin Antwerp Barcelona versloeg. “Een mooier einde kan je je niet voorstellen.”

Zijn keuze om te stoppen roept echter vragen op. Kan iemand met zijn fysieke paraatheid echt afscheid nemen van het spel? Toch lijkt Alderweireld vastberaden. Zelfs als Antwerp zich zou plaatsen voor de Champions League, houdt hij vast aan zijn beslissing.

Dat hij desondanks kiest voor een mooi, symbolisch einde, benadrukt zijn focus op wat voor hem belangrijk is: afscheid nemen op zijn eigen voorwaarden, met een volledig afgewerkte cirkel en een onuitwisbare erfenis in het Belgische voetbal.