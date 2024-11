Renard heeft toch werk: "Anderlecht heeft wel degelijk versterking nodig op deze positie(s)"

Olivier Deschacht verkondigde gisteren in Het Nieuwsblad dat Anderlecht niet veel moet doen in de wintermercato, want ze krijgen met Thorgan Hazard en Jan Vertonghen sowieso twee sterke spelers terug. Maar daar moet toch een kanttekening bij gemaakt worden.

Hazard en Vertonghen zullen Anderlecht inderdaad een serieuze kwaliteitsinjectie geven na Nieuwjaar, maar dat wil niet zeggen dat Olivier Renard niets te doen heeft. Hij moet wel degelijk aan de slag om er nog iets bij te halen. Een centrale verdediger is daarbij een noodzaak. Het was trouwens al de bedoeling om er tijdens de zomermercato nog eentje bij te pakken, maar dat lukte toen Jesper Fredberg niet. Zanka werd nog gehaald, maar dat is niet de meest betrouwbare oplossing. Daarbij komt ook dat het origineel plan was dat de Deen invaller zou worden, terwijl hij nu alles moest spelen. Dendoncker werd al een paar keer naar achter geschoven, maar hij is nodig op het middenveld. Een creatieve speler gaat er niet meer gehaald worden, want men wil Mario Stroeykens niet blokkeren. En daar zijn nog opties. Al zal Olivier Renard wel iemand moeten verkopen om zijn doelen te halen. Daarbij wordt de naam van Yari Verschaeren gefluisterd in de wandelgangen. Want een extra spits is ook geen overbodige luxe. Luis Vazquez heeft dit seizoen nog niet al te veel laten zien en ze mogen er in Neerpede niet aan denken dat er iets met Kasper Dolberg gebeurt op dit moment.