Voormalig Belgisch toptalent werd door trainer tweedeklasser belachelijk gemaakt: "Ge zit hier nimeer onder de Spaanse zon hé"

Wie kent er nog Kevin Franck? De al iets oudere lezers zullen zich nog wel herinneren dat de nobele onbekende ineens een contract kreeg bij... Real Madrid. Dat sprookjesverhaal liep echter niet af zoals hij had gehoopt. En later droeg hij daar de consequenties van.

In de zomer van 2000 maakte Franck op 17-jarige leeftijd onverwachts de overstap maakte van de jeugd van AA Gent naar Real Madrid. Die droomtransfer kwam tot stand nadat interesse van Levante uitgelekt was en de grootste club ter wereld hem opmerkte.

Bij Real Madrid merkte Franck al snel hoe groot het niveauverschil was. Florentino Pérez, de nieuwe voorzitter, wilde af van de aanwinsten van zijn voorganger, en Franck voelde zich niet opgewassen tegen de snelheid en intensiteit op het trainingsveld.

Hij kreeg wel de kans om te trainen met iconen zoals Roberto Carlos, Makélélé en Morientes, maar speelde amper wedstrijden. Toen duidelijk werd dat er voor hem geen toekomst was, vertrok hij op huurbasis naar Mallorca. Daar genoot hij vooral van het nachtleven, wat zijn terugkeer naar Madrid na zes maanden niet vergemakkelijkte. “Toen ik een half jaar later terug moest, trok ik dat minder professionele jammer genoeg door", geeft hij toe in Het Nieuwsblad.

In januari 2003 verliet Franck definitief Real Madrid en keerde terug naar België. Een terugkeer naar AA Gent was echter uitgesloten, nadat sportief directeur Ivan De Witte en manager Michel Louwagie razend waren over zijn eerdere vertrek naar Spanje.

Franck vond onderdak bij KV Mechelen, maar door financiële problemen strandde zijn avontuur daar snel. Bij tweedeklasser Denderleeuw hoopte hij op een nieuwe start, maar ook daar werd hij geconfronteerd met zijn verleden. Trainer René Desaeyere maakte hem belachelijk in de kleedkamer: “Ge zit hier nimeer onder de Spaanse zon, hè!” Deze denigrerende opmerkingen zouden een rode draad blijven in Francks carrière.

Ook bij latere clubs, zoals Oudenaarde, kreeg hij geregeld spottende opmerkingen over zijn tijd bij Real Madrid. “Amai, hedde gij bij Real gesjot?” kreeg hij te horen, vaak met een sceptische ondertoon. Overal waar Franck kwam, werden de verwachtingen torenhoog gelegd. Dit knaagde aan zijn zelfvertrouwen. “Als er kritiek komt, begin je aan jezelf te twijfelen. En dan denk je: ze zullen wel gelijk hebben, zo goed ben ik niet.”