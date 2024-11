Bij Standard hebben ze eindelijk het licht gezien: dit is waarom Ivan Leko een meesterzet kan gedaan hebben

Het nieuws dat Ivan Leko zijn bestuur heeft overtuigd om Arnaud Bodart opnieuw een kans te geven, komt op een cruciaal moment voor Standard. Na de zware 5-0 nederlaag tegen KAA Gent staat de ploeg onder druk, met een reeks belangrijke wedstrijden tegen rechtstreekse concurrenten in het verschiet.

De keuze om Bodart terug te halen in de basis lijkt meer dan alleen een tactische ingreep; het is een strategische beslissing met oog op de korte en lange termijn. Standard heeft de afgelopen maanden geflirt met instabiliteit in het doel.

Mathieu Epolo, hoe veelbelovend ook, heeft laten zien dat hij nog niet klaar is om week in, week uit te presteren op het hoogste niveau. Het gebrek aan ervaring speelt hem parten, en enkele cruciale fouten hebben de ploeg dure punten gekost.

In deze context is de terugkeer van Bodart een logische keuze. Hij brengt niet alleen ervaring, maar ook een gevoel van rust en zekerheid in een cruciale fase van het seizoen.

Hoewel het tijdelijk doorschuiven van Epolo naar de bank een stap terug lijkt, kan het voor zijn ontwikkeling een zegen zijn. Onder de vleugels van een ervaren doelman als Bodart kan hij leren om de fouten uit zijn spel te halen en de mentale weerbaarheid te ontwikkelen die nodig is op topniveau. Bodart kent de druk van Sclessin door en door en kan Epolo coachen op een manier die Leko en zijn staf wellicht niet volledig kunnen bieden.

De emotionele band tussen Bodart en de club

De keuze voor Bodart is niet alleen rationeel, maar ook emotioneel. Hij is jarenlang het gezicht geweest van Standard, zelfs als kapitein. Zijn relatie met de supporters en zijn bekendheid met het club-DNA maken hem de ideale figuur om het schip te stabiliseren in turbulente tijden. Zoals Leko aangaf, "Het is normaal dat de fans over Bodart praten. Hij begrijpt de situatie en traint goed."

Met wedstrijden tegen Cercle Brugge en andere concurrenten is het moment om in te grijpen nu. Standard moet niet alleen punten pakken, maar ook een statement maken: deze ploeg is niet van plan verder weg te zakken. De terugkeer van Bodart kan symbool staan voor een hernieuwde focus en vastberadenheid, iets wat de club dringend nodig heeft na de zware nederlaag in Gent.

Een win-winsituatie voor de toekomst

De beslissing om Bodart terug in de basis te zetten, is meer dan een tijdelijke oplossing. Het biedt Standard de kans om hun seizoen te redden, terwijl Epolo op een meer natuurlijke manier kan doorgroeien.

Als Leko's plan slaagt, kan de club Bodart ook voor een hogere prijs verkopen, want zijn marktwaarde daalde enkel. Het zou een meesterzet kunnen worden. De komende wedstrijd tegen Cercle Brugge zal uitwijzen of Leko zijn meer ervaren doelman meteen in doel zet.