Franky Van der Elst denkt meteen aan deze Belgische coach om Oscar Garcia op te volgen bij OH Leuven, en we kennen hem allemaal

OH Leuven moet op zoek naar een nieuwe coach nadat Oscar Garcia plots ontslagen werd. Voorlopig neemt Hans Somers even over. Franky Van der Elst schuift al een opmerkelijke opvolger naar voren.

OH Leuven verraste met het ontslag van Oscar Garcia op vrijdag. Na een hele interlandperiode, werd de coach pas twee dagen voor de volgende wedstrijd ontslagen. Opvallende timing, nu moet Hans Somers plots overnemen terwijl Union zondag al over de vloer komt. De reden voor zijn ontslag zou onder meer zijn dat hij zo openlijk duidelijke kritiek op zijn spelers uitte. Ook opvallend. Volgens Franky Van der Elst gebeurt het wel eens dat een coach iets zegt, bewust, om ontslagen te worden. "Ja. Maar of dat voor Garcia zo was, kan ik moeilijk inschatten", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Wat ik me wel bedacht: Spaanse trainers zijn hier nog niet vaak een succes geweest. Misschien omdat ze meer kwaliteit gewoon zijn, maar het kan ook aan hun manier van communiceren liggen. Garrido, Fernandez… dat waren ook niet de beste communicators." "Ik ben benieuwd wie hun volgende coach wordt", gaat Van der Elst nog verder. Hij denkt wel al meteen aan oude bekende van JPL... "Karel Geraerts is vrij, natuurlijk." Die werd een tijdje geleden nog ontslagen bij Schalke 04.





Volg OH Leuven - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (24/11).