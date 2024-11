Waar zal Oekraïne-België op 20 maart plaatsvinden? Dit zijn de mogelijke opties

België zal op 20 en 23 maart aanstaande tegen Oekraïne spelen. Een bijzondere wedstrijd, aangezien de tegenstander van de Rode Duivels niet op eigen veld kan spelen.

Het lijkt wel een gewoonte te worden voor de Rode Duivels, deze verplaatste wedstrijden. In 2024 vonden de twee wedstrijden tegen Israël plaats in Hongarije - in Debrecen en Boedapest. Dit was niet de eerste keer in de recente geschiedenis: in 2021 vond Wit-Rusland-België plaats in Kazan, Rusland, vanwege de politieke situatie in Wit-Rusland.

Deze keer is het om veiligheidsredenen dat Oekraïne niet in Kiev kan spelen - noch ergens op eigen grondgebied. Dit is al het geval sinds februari 2022 en de Russische aanval op Oekraïens grondgebied.

Dit betekent niet dat deze wedstrijden zonder publiek worden gespeeld: de meeste van deze ontmoetingen trekken een publiek van expats, inclusief veel Oekraïense vluchtelingen in de buurlanden die vaak deze wedstrijden bijwonen. Maar waar zou dus Oekraïne-België kunnen plaatsvinden?

Polen, een voorkeursbestemming; Wroclaw, een Oekraïens bolwerk

Al in 2022 vond Oekraïne in zijn Poolse buurland een voorkeursbestemming. Zo vonden de eerste twee thuiswedstrijden van de Zbirna plaats in Lodz, voor een publiek van 10.000 tot 12.000 mensen. De derde wedstrijd vond plaats in Krakau voor 13.000 mensen (met een capaciteit van 15.000 plaatsen).

© photonews

In 2023 ging Oekraïne op "tournee": terwijl een wedstrijd plaatsvond in Wroclaw (Polen) tegen Engeland, met maar liefst 39.000 toeschouwers (!), vonden de wedstrijden tegen Malta en Italië respectievelijk plaats in Trnava (Slowakije) en Leverkusen.

In 2024 vond in Wroclaw opnieuw de laatste kwalificatiewedstrijd van Oekraïne tegen IJsland plaats, met bijna 30.000 toeschouwers. Gezien de capaciteit van het stadion, de belangrijkheid van de wedstrijd tegen België en de gewoonten van Oekraïne lijkt deze stad in Zuid-Polen tot de favorieten te behoren om de heenwedstrijd van de play-offs te organiseren.

Praag of Poznan als andere opties?

Tijdens de laatste interlandbreaks na het EK innoveerde Oekraïne door naar Praag te gaan, naar het Letna Stadium, voor een wedstrijd tegen Albanië. Dit is het stadion van Sparta Praag, met een capaciteit van 18.000 plaatsen. Dit zou een plausibele optie kunnen zijn, maar de vraag naar tickets zou te hoog kunnen zijn.

Poznan, met een stadion van 42.000 plaatsen, en opnieuw Wroclaw hebben de laatste thuiswedstrijden van Oekraïne in 2024 ontvangen. Het is dus heel duidelijk dat Polen de voorkeur geniet voor de "thuiswedstrijden" van Oekraïne. Merk op dat zowel Polen als Tsjechië geen play-offs hebben op deze data.