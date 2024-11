RSCA Futures zijn eindelijk op dreef geraakt, al zijn ze nog steeds laatste: "Niet te vergeten, dit gebeurde zonder hem hé"

Vijf wedstrijden op rij zonder verlies en misschien nog belangrijker: de eerste uitzege van het seizoen. De RSCA Futures zijn eindelijk op toerental aan het komen en ze pakten tegen Lokeren-Temse hun tweede driepunter van het seizoen.

Omdat Francs Borains ook makkelijk won bij de noodploeg van SK Deinze blijft de rode lantaarn wel sowieso nog in hun bezit, maar gezien de huidige vorm is enige positiviteit wel op zijn plaats.

Een negen op vijftien doet vermoeden dat de trein stilaan op gang komt. “We leverden een straffe prestatie af, en niet te vergeten zonder Joren Dom, hè”, benadrukte coach Jelle Coen.

Voor de trip naar Lokeren moest RSCA Futures naast aanvoerder Joren Dom ook Ali Maamar missen, die met Marokko bezig is aan de Afrika Cup-kwalificatie. Gelukkig keerden Amando Lapage en Nilson Angulo terug in de ploeg. Vooral Angulo drukte zijn stempel op de wedstrijd. “Lokeren-Temse is een goed voetballende ploeg met veel beweging tussen de lijnen en een offensieve speelstijl”, aldus Coen. “We gingen met open vizier de strijd aan en zijn daarvoor beloond.”

De wedstrijd begon nochtans met enkele hachelijke momenten voor paars-wit. Na vroeg balverlies van Angulo belandde een poging van Sam Van Aerschot op de paal, en even later schoot hij opnieuw naast. Anderlecht liet zich niet onbetuigd en zag Angulo met een schitterende actie de deklat raken. Na de rust sloeg de wedstrijd om. Doelman Timo Schlieck hield zijn ploeg overeind met een spectaculaire redding en even later was het raak via Angulo, die via de paal scoorde na voorbereidend werk van Robbie Ure.

In het slotoffensief van Lokeren-Temse moest Schlieck opnieuw uitpakken, en zelfs in blessuretijd had RSCA Futures geluk toen Keisuke Goto een misverstand bij de thuisploeg niet kon benutten. “In het begin van de match zijn we enkele keren goed weggekomen, maar uiteindelijk hebben we ons in de match geknokt”, besloot Coen tevreden.