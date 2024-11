Het breekijzer dat iedereen nodig heeft, maar waar Genk optimaal gebruik van maakt: zonder twijfel toptransfer

Genk rolt door de competitie als een stoomwals. Zelfs als het niet top is, pakken ze de drie punten. Die off day in het Dudenpark is alweer vergeten. Daarbij valt toch de rol van Jarne Steuckers op. Het 'koopje' van deze zomer...

Dat mag u gerust letterlijk nemen hoor. Genk moest door een clausule in zijn contract slechts 800.000 euro betalen. Hij was er toen al minstens 4 waard na zijn topseizoen bij STVV en zijn marktwaarde staat momenteel op 7 miljoen. De 22-jarige rechteraanvaller schittert dan ook bij de Limburgers. Thorsten Fink wist heel goed waar hij mee bezig was toen hij erop aandrong om Steuckers te mogen meenemen. De Duitser weet wat je van hem krijgt: inzet, infiltraties en scorend vermogen. Zijn zes goals en drie assists zijn daarvan alvast getuige. Vrijheid onder Fink Maar het is nog iets anders: weinigen in België hebben de gerichte traptechniek van Steuckers. Dat is tegenwoordig een onderschat gegeven geworden in ons voetbal. Net als Tjaronn Chery bij Antwerp is hij een breekijzer dat matchen kan openbreken met een schot. Zaterdag lanceerde Bryan Heynen hem zoals enkel hij dat kan en de afwerking was zuiver. Kappen en via de paal binnen. Steuckers heeft dat al verschillende keren gedaan. Meer nog: in elke match waarin hij scoorde, won Genk. Een pluim ook voor Thorsten Fink, die zijn spelers de nodige vrijheid laat. Zo wisselt Steuckers zijn rechterflank soms ook eens voor het centrum, maar dan neemt er wel iemand zijn positie over. Voetbalintelligentie kan je nu eenmaal niet aanleren. Genk ideaal tussenstation Voor Steuckers is Genk geen eindstation, maar hij wil zich nog 'vervolledigen'. Werken aan die rechtervoet zodat hij de tegenstander nog meer kan verrassen. Nu komt hij à la Arjen Robben nog te veel naar binnen om met links te kunnen aanleggen. En om nog meer zijn nu al geweldige vista te ontwikkelen. Hij wil immers nog meer assists geven ook. Met Tolu heeft hij altijd een aanspeelpunt en Sor kan hij de diepte insturen. Met Karetsas heeft hij dan weer een heel goeie verstandhouding. Wie zei ook weer: "Goeie spelers vinden elkaar altijd"?