Ook al kan hij er niet veel aan doen: 'Ontslag voor Rik De Mil lijkt heel dichtbij'

Met 17 punten achter hun naam heeft Charleroi eigenlijk evenveel punten als OH Leuven, dat op een degradatieplaats staat. Enkel het feit dat de Carolo's vijf zeges heeft houdt hen uit de gevarenzone.

Ook al is het niet zijn eigen schuld, toch lijken de laatste uren van Rik De Mil bij Charleroi zo goed als geslagen. De club kan haast niet anders meer dan hem ontslaan, ook al zal een trainerswissel wellicht niet zoveel veranderen.

De problemen van de Zebra’s zijn al het hele seizoen bekend. De ploeg heeft een zeker fundament, maar offensief is er gewoon onvoldoende materiaal dat kan scoren.

“Rik De Mil is niet in gevaar op basis van het spel dat hij speelt, maar in het voetbal weten we dat alleen de resultaten tellen”, is Guillaume Gillet heel erg duidelijk in La Dernière Heure.

“Het management is tevreden over het werk van hun coach. Maar op een bepaald moment, als de cijfers je inhalen, moet je een beslissing nemen.” En dat moment lijkt er stilaan te komen.

Charleroi speelt zaterdag in eigen huis tegen Standard de belangrijkste match in Wallonië. En dat moet De Mil dan ook nog doen zonder Daan Heymans, die een vijfde geel kreeg.