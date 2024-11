Analist doet héél gewaagde uitspraak over de top zes: "Zij zullen er niet bij zijn"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Analist Patrick Goots ziet de huidige top zes in de Jupiler Pro League als een definitieve lijst voor de Champions' Play-offs. Dat betekent dus dat Union SG er niet bij zou zijn.

“Als ik de reguliere competitie nu overschouw, gaan Genk, Club Brugge, Antwerp, Anderlecht, Gent en KV Mechelen Play-off 1 spelen", voorspelt Goots in GvA. "De top zes gaat niet meer veranderen." Een opvallende uitspraak, vooral omdat Union – vorig seizoen nog een vaste waarde in de top – ontbreekt.

KV Mechelen, dat zondag overtuigend won, doet volgens Goots precies wat nodig is om mee te strijden voor de topplaatsen, ondanks hoe Besnik Hasi de verwachtingen drukt. “Hij wil de druk weghouden en zijn groep beschermen", verklaart Goots. “Dat is logisch, zeker nu zijn ploeg eindelijk op de rails staat. Het ergste wat kan gebeuren, is dat zijn spelers beginnen te zweven.”

Over Union is Goots minder positief. Hoewel de Brusselaars vlak voor de interlandbreak Genk nog vernederden met 4-0, ziet hij structurele problemen. “Union ontbeert scorend vermogen. Zonder dat is het lastig om aansluiting te vinden bij de top zes.”

Westerlo en Standard blijven intussen hopen op een plek bij de beste zes. Vooral Westerlo toonde zondag ambitie met een 4-0-overwinning tegen Kortrijk. “Mocht een van de huidige topploegen nog een steek laten vallen, dan moet Westerlo klaarstaan", stelt Goots.

Toch lijkt hij overtuigd dat de huidige top zes voldoende kwaliteit heeft om de voorsprong te behouden. Halverwege de reguliere competitie lijkt de strijd om de Champions' Play-offs vooral een kwestie van stabiliteit.